Заворотнюк задумалась о рождении третьего ребенка в 2016 году

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, находится в критическом состоянии, задумалась о рождении третьего ребенка еще в 2016 году. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Звезда отмечала, что безумно любит детей. «Надо стремиться к этому», — заявила тогда она, отвечая на вопрос журналиста о своей возможной беременности в ближайшие годы. Как известно, в 2018 году она с помощью ЭКО родила дочь Милу.

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Рассказывала Заворотнюк и о своих детях от второго брака. Тогда ее дочь как раз училась в Америке. «Моя девочка в Америке учится в университете. Представляете, она сдала математику в университете в Америке! Из ста баллов на сто. Вы можете представить? Я верю в то, что произношу. Да, это так. Гений не гений она — я не знаю. Но как у нее получилось выучиться на продюсерском факультете. Я практически рыдала!» — говорила она.

Была в восторге Заворотнюк и от сына Майкла. Тогда в 2016 году ему было 16 лет.

«Сын учится в Швейцарии. Он хороший парень. Прекрасно играет на гитаре. Но мне не скучно без них. У меня есть муж», — рассказывала звезда сериала «Моя прекрасная няня».