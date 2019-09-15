Толкалина рассказала, как сумела найти общий язык с дочерью

Любовь Толкалина поделилась с поклонниками размышлениями об отношениях с дочерью. Как призналась актриса, у нее, как у любого родителя, случаются конфликты с ребенком.

В июне Марии Михалковой-Кончаловской исполнилось 18 лет. Рассуждая о взаимопонимании с родными людьми, звездная мама вспомнила времена, когда дочь только начинала использовать косметику.

По словам Толкалиной, однажды из ее сумочки начали пропадать косметические средства, в том числе необходимые на съемках. А когда Маша стала заниматься акробатикой, она без разрешения брала дезодоранты матери. Это очень сердило артистку, в звездной семье вспыхивали ссоры.

Поначалу Любовь пыталась решить проблему, скупая в магазинах десятками те же дезодоранты. Но в итоге она поняла, что нужно первой завести с дочерью откровенный разговор.

«Самое главное, как мне кажется, из проблемы сделать задачу. Иногда это бывает непросто, но единственный принцип, по которому теперь я общаюсь с Машей, – не ссориться, а сохранять связь, чтобы она понимала: что бы ни происходило, я на ее стороне», – рассказала Толкалина.

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Мария, в свою очередь, отметила, что в последнее время перестала ругаться с матерью по пустякам.

Напомним, ранее Михалкова-Кончаловская говорила, что испытывала дискомфорт из-за звездного происхождения. Девушке сложно проявлять искренность в общении с окружающими, но она старается справиться и с этой проблемой, сообщал портал Teleprogramma.pro.

По материалам deti.mail.ru.