Шейк продемонстрировала, с чем актуально сочетать мини-шорты

Расставание Ирины Шейк и Брэдли Купера стало одной из самых обсуждаемых тем минувшего лета. Ни актер, ни модель так и не прокомментировали распространившуюся новостью. Однако то, что они перестали жить вместе и появляться на публике под руку, говорит само за себя. Недавно русская красавица вернулась с Ибицы, где отдохнула с мамой и сразу приняла участие в показах, которые прошли в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

больше по теме Шейк в черном платье с многослойной юбкой отметилась на Неделе моды Модель стала звездой показа новой коллекции Оскара Де Ла Ранты в Нью-Йорке.

Шейк, по мнению поклонников, только похорошела. Она блистала на подиумах в женственных нарядах. К слову, в обычной жизни девушка тоже предпочитает одеваться просто, но стильно. Так на днях папарацци удалось запечатлеть модель во время прогулки с подросшей дочерью Леей. Пока она была в отпуске, за крохой приглядывал Купер. Теперь Ирина вновь вернулась к своим материнским обязанностям. Звезда была облачена в черные мини-шорты, к которым подобрала свитшот в тон и сапоги с квадратным каблуком и змеиным принтом. Он, к слову, очень популярен в этом сезоне.

Волосы девушка собрала в хвост и дополнила образ солнцезащитными очками с квадратной оправой. Она улыбалась, наблюдая за дочкой, которая выпросила у мамы конфеты и пыталась достать их из пакета. Поклонники пришли в восторг от образа Шейк. Они в очередной раз восхитились ее длинными и стройными ногами, которые она продемонстрировала благодаря наряду.

Напомним, что на Купере расставание с возлюбленной сказалось в не лучшем ключе. Он набрал вес и месяц ходил с отращенными усами. Только перед выходом в свет этой осенью актер сбрил растительность на лице. По некоторым данным, Ирине удалось договориться с Брэдли о совместной опеке над ребенком. Они проводят с девочкой равное количество времени.

А вам нравится стиль Шейк?