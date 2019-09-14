НОВОСТИ

Экс-подруга Орландо Блума рассказала, как успех изменил актера

Кейт Босуорт вспомнила, что до славы ее возлюбленный был другим человеком.

Экс-подруга Орландо Блума рассказала, как успех изменил актера
Фото: Globallookpress.com

Орландо Блум готовится к свадьбе со своей подругой, певицей Кэти Перри. Пара выглядит очень счастливой, будущая невеста признается, что, что Блум — самый невероятный человек, которого она встречала в жизни.

С ней готова поспорить бывшая пассия актера, Кейт Босуорт. В интервью Daily Mail актриса заявила, что знала Блума еще до того, как он стал знаменитым. По ее словам, известность сделала из него совершенно другого человека, которого она перестала узнавать.

«Мы начали встречаться давным-давно, а затем успех «Властелина колец» ударил по нему», — вспоминает Кейт.

Она вспомнила историю, как они с Орландо вышли из самолета и оказались в аэропорту, буквально наводненном фанатками.

«Он попросил, чтобы девушки подняли рубашки и показали грудь. Это было просто дико. Очень странное ощущение, когда ты знаешь человека так долго и вдруг он так меняется», — заявила она.

В то же время актриса подчеркнула, что сумела сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения. По ее словам, они хорошие друзья и всегда в курсе событий в жизни друг друга.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт БосуортКэти ПерриОрландо Блум

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Экс-подруга Орландо Блума рассказала, как успех изменил актера
Интересно?
Поделись с друзьями: