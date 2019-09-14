Экс-подруга Орландо Блума рассказала, как успех изменил актера

Кейт Босуорт вспомнила, что до славы ее возлюбленный был другим человеком.

Орландо Блум готовится к свадьбе со своей подругой, певицей Кэти Перри. Пара выглядит очень счастливой, будущая невеста признается, что, что Блум — самый невероятный человек, которого она встречала в жизни.

С ней готова поспорить бывшая пассия актера, Кейт Босуорт. В интервью Daily Mail актриса заявила, что знала Блума еще до того, как он стал знаменитым. По ее словам, известность сделала из него совершенно другого человека, которого она перестала узнавать.

«Мы начали встречаться давным-давно, а затем успех «Властелина колец» ударил по нему», — вспоминает Кейт.

Она вспомнила историю, как они с Орландо вышли из самолета и оказались в аэропорту, буквально наводненном фанатками.

«Он попросил, чтобы девушки подняли рубашки и показали грудь. Это было просто дико. Очень странное ощущение, когда ты знаешь человека так долго и вдруг он так меняется», — заявила она.

В то же время актриса подчеркнула, что сумела сохранить с бывшим возлюбленным хорошие отношения. По ее словам, они хорошие друзья и всегда в курсе событий в жизни друг друга.