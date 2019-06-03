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Вертолет, ночь, море цветов: Кети Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение

Певица поведала историю, как типичный ужин превратился в настоящий праздник.

Вертолет, ночь, море цветов: Кети Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение
Кэти Перри и Орландо Блум Фото: Eastnews

Поклонники одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе с нетерпением ждут свадьбы певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума. Выступая на шоу Capital Breakfast, в беседе с ведущим Романом Кэмпом поп-звезда раскрыла подробности момента предложения руки и сердца от своего избранника.

По словам Кэти, это был День всех влюбленных, но они не планировали ничего особенного, кроме ужина в хорошем итальянском ресторане. Певица пришла раньше и сразу же сделала заказ, так как очень устала и проголодалась, будучи весь день на съемках. И в тот момент, когда ее рот был набит пастой, она увидела в дверях Блума, который выглядел немного необычно.

«Он вошел, и я увидела, что он чисто выбрит и отказался от своих любимых теннисных тапок. Тогда я подумала: ох, черт, кажется, что-то пошло не так», — со смехом призналась Перри.

В то же время она отметила, что все еще не подозревала, что же ее ждет. После ужина они с Орландо сели в вертолет и там он, немного задыхаясь и путая слова от волнения, сделал ей предложение.

«А потом мы приземлились на крышу здания, где нас уже ждали близкие и цветы, море цветов! Я была просто ошеломлена. В общем, это было великолепно, я очень его люблю», — заключила знаменитость.

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Вертолет, ночь, море цветов: Кети Перри рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение
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