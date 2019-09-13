Киркоров исполнит песню для первого свадебного танца Собчак и Богомолова

Народный артист России отметил, что из всех пар, кому он пел на торжественном вечере, ни одна еще не распалась.

Филипп Киркоров исполнит песню, под которую будут танцевать Ксения Собчак и Константин Богомолов. Об этом артист рассказал журналистам незадолго до того, как войти в Музей Москвы. Певец отметил, что споет именно тот сингл из своего репертуара, который любит Ксения Анатольевна. Конкретизировать, какая именно песня будет спета, он отказался.

Также Киркоров отметил, что он считает именно эмоции от композиции лучшим подарком. «Сколько пел на свадьбах у людей, а их много было за эти годы, ни одна пара не развелась!» — акцентировал внимание король эстрады.

В довершение Филипп Бедросович назвал чету Богомоловых гармоничной парой и заявил, что рад за Собчак, ведь он знает ее с 12 лет. «У тех, кто следует канонам, век недолог. Они молодцы, кайфуют, экспериментируют. По поводу катафалка, я думаю, что это Костина идея. Лишь бы им было хорошо», — завершил речь Киркоров.

13 сентября Собчак и Богомолов скрепили свои отношения узами брака. Влюбленные передвигались по Москве сначала в катафалке, а затем на карете. Не забыли молодожены и возложить цветы к памятнику князю Владимиру. В 20:00 все участники мероприятия съехались в Музей Москвы на банкет.