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Гости рассказали, что подарят Собчак и Богомолову на свадьбу

Приглашенные съезжаются к Музею Москвы, чтобы продолжить вечер.

Гости рассказали, что подарят Собчак и Богомолову на свадьбу
Фото: https://www.instagram.com/p/B0GOJhngo6t/

В центре Москвы к столичному Музею съезжаются гости, чтобы поучаствовать в банкете в честь свадьбы Константина Богомолова и Ксении Собчак. Новоприбывшие раскрывают секреты, что намерены подарить паре. Некоторые отмечают, что приехали на торжество «с миллионами алых роз». Другие друзья брачующихся, наоборот, отказываются открыто говорить, что именно получит пара, но отмечают, что это нечто будет очень полезно венчающимся.

Знаменитости также стараются не распространяться о своих презентах. Так, Федор Бондарчук вовсе отказался отвечать на вопросы СМИ, а Михаил Куснирович отметил, что он и его супруга преподнесут Ксении хорошее постельное белье. «Что принято дарить молодоженам? Либо алкоголь, либо белье», — ответил он. На вопрос, дорогое ли, предприниматель ответил утвердительно.

Ксения и Константин прибыли в Музей Москвы на карете. На въезде их встретили многочисленные журналисты. Невеста озарила стоящих широкой улыбкой, но на вопросы отвечать не стала.

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гостиКонстантин Богомоловподаркисвадьба Ксении Собчакторжество

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Гости рассказали, что подарят Собчак и Богомолову на свадьбу
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