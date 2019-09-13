В Музее Москвы заявили, что ничего не знают о свадьбе Собчак

В Музее Москвы, где, по предварительной информации, состоится банкет по случаю свадьбы Ксении Собчак, ничего о мероприятии не знают. PR-директор учреждения Никита Сотников отметил, что с радостью готовы предоставить площади для различных корпоративных мероприятий – в музее не видят в этом ничего зазорного. При этом другие форматы праздников в руководстве не рассматривают.

РИА Новости уточняют, что в столичной Музее всегда рады к взаимодействию с «содружественными компаниями». В ином случае, некоторым фирмам предлагают включиться в предлагаемый заведением формат. Что же касается свадьбы телеведущей с режиссером, то о проведении ее в PR-службе не знают. «У нас проводятся мероприятия Bosco (крупный поставщик одежды), ни о чем другом нам неизвестно», — резюмировал Сотников.

Сегодня Ксения Собчак во второй раз вышла замуж. Буквально несколько минут назад влюбленная телеведущая с новоиспеченным мужем в сопровождении процессии из гостей покинула храм, где они обвенчались. В скором времени их ожидают на банкете в честь знаменательного события. Говорят, за торжество отвечает именно Bosco, так что торжество пройдет именно в Музее.