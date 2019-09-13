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Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии

Лечение от рака не принесло желаемых результатов.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Заворотнюк находится в реанимации/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Около двух недель назад она вернулась из Польши. Вскоре звезда угодила в больницу. Недавно она пожаловалась на ухудшение состояния. Ее перевели в реанимацию.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк угодила в реанимацию/globallookpress.com

Как отмечают врачи, сейчас состояние жены фигуриста Петра Чернышева вызывает у них серьезную тревогу. В клинике подтвердили, что в Европу актриса летала в связи со своим состоянием здоровья. Правда, лечение не принесло положительного эффекта, сообщает телеграм-канал «Mash».

Отметим, что слухи о болезни Заворотнюк витают в воздухе последний месяц. При этом звезда перестала появляться на публике. Журналистам удалось до нее дозвониться. Она призналась, что в скором времени обо все расскажет общественности.

Анастасия Заворотнюк прославилась благодаря роли в сериале «Моя прекрасная няня». На съемочной площадке у нее случился роман с актёром Сергеем Жигуновым. Правда, через да года они расстались.

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Анастасия ЗаворотнюкПетр ЧырнышевПольша

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Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
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