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В день свадьбы Собчак ее бывший муж остался с их сыном

Максим Виторган опубликовал снимок, на котором его ребенок от светской львицы Платон сидит в машине.

В день свадьбы Собчак ее бывший муж остался с их сыном
Виторган проводит время с сыном/globallookpress.com

Актер Максим Виторган, бывший супруг светской львицы Ксении Собчак, день ее свадьбы проведет со своим сыном от телеведущей Платоном. В Instagram он опубликовал фотографию ребенка. Мальчик сидит в детском кресле на заднем сиденье автомобиля актера и радуется солнцу. «С добрым утром», — кратко подписал снимок Максим Виторган.

Любопытно, что в комментариях пользователи стали подшучивать над актером. Раздались мнения, что Максим Виторган повез сына на торжество. «На свадьбу к маме?» — спросили подписчики актера. Правда, он эти подколы со стороны хейтеров оставил без всякого внимания.

Напомним, что Ксения Собчак 13 сентября выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова. Сейчас полным ходом идет подготовка к торжеству. Роман влюбленных начался около года назад.

Добавим, что Максим Виторган недолго был в одиночестве. Сейчас, по слухам, у него отношения с актрисой Нино Нинидзе. Пару уже много раз видели вместе на различных светских мероприятиях.

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Константин БогомоловКсения СобчакКсения Собчак и Максим ВиторганМаксим ВиторганПлатон Виторган

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В день свадьбы Собчак ее бывший муж остался с их сыном
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