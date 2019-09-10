Максим Виторган рассказал о лучшем подарке на свое 47-летие

Актер с утра порадовал себя и признался в Instagram, что после этого даже шампанское стало вкуснее.

Актер Максим Виторган стал еще на год старше — 10 сентября ему исполнилось 47 лет. Рано утром на странице @mvitorgan в Instagram появилась фотография, на которой он лижет эскимо, как бы намекая на то, что и в этом возрасте остается юн душой.

Актер отметил, что по мере взросления день рождения становится для него всё более странным днем, но, пока этот день есть, им надо пользоваться. В этот раз Максим решил использовать свой праздник, чтобы помочь ребятам из детских домов.

По словам именинника, желающие поздравить его могут сделать перевод любой суммы в благотворительный фонд «Бюро добрых дел», попечителем которого он является. Сам Виторган уже сделал это, отправив фонду 50 000 рублей (скриншот подтверждения перевода он прикрепил к фото в качестве подтверждения).

Напомним, у Максима к 47 годам уже трое собственных детей: двое — Полина и Даниил — родились в первом его браке, младшенькому — сыну Максима и его бывшей жены Ксении Собчак — в ноябре исполнится три года.