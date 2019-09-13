Собчак похвасталась обручальными браслетами в день своей свадьбы

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала обручальные браслеты, в которых она и ее будущий супруг, режиссер Константин Богомолов, появятся на свадьбе. Торжество, напомним, пройдет 13 сентября в Москве. На нем ожидается порядка трехсот человек. Это самые близкие люди в жизни Собчак и Богомолова.

Светская львица кратко подписала фотографию: «К + К = любовь». Судя по всему, она подразумевала первые буквы в именах возлюбленных.

Отметим, что Ксения Собчак и Константин Богомолов встречаются уже больше года. Весной нынешнего года светская львица и ее предыдущий муж, актер Максим Виторган, объявили о расставании. При этом они остались в хороших отношениях. Как известно, у пары есть совместный сын Платон Виторган, который живет с мамой.

Сейчас ходит много слухов о возможной беременности Ксении Собчак. Впрочем, сама светская львица их отрицает. На одной из недавних вечеринок она пила шампанское. Скорее всего, слухи о ее интересном положении все-таки сильно преувеличены.