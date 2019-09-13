НОВОСТИ

Собчак похвасталась обручальными браслетами в день своей свадьбы

13 сентября светская львица выйдет замуж за режиссера Константина Богомолова.

Собчак похвасталась обручальными браслетами в день своей свадьбы
Собчак показала обручальные браслеты/globallookpress.com/

Светская львица Ксения Собчак в Instagram опубликовала обручальные браслеты, в которых она и ее будущий супруг, режиссер Константин Богомолов, появятся на свадьбе. Торжество, напомним, пройдет 13 сентября в Москве. На нем ожидается порядка трехсот человек. Это самые близкие люди в жизни Собчак и Богомолова.

Светская львица кратко подписала фотографию: «К + К = любовь». Судя по всему, она подразумевала первые буквы в именах возлюбленных.

Отметим, что Ксения Собчак и Константин Богомолов встречаются уже больше года. Весной нынешнего года светская львица и ее предыдущий муж, актер Максим Виторган, объявили о расставании. При этом они остались в хороших отношениях. Как известно, у пары есть совместный сын Платон Виторган, который живет с мамой.

Сейчас ходит много слухов о возможной беременности Ксении Собчак. Впрочем, сама светская львица их отрицает. На одной из недавних вечеринок она пила шампанское. Скорее всего, слухи о ее интересном положении все-таки сильно преувеличены.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения СобчакМаксим ВиторганПлатон Виторган

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Собчак похвасталась обручальными браслетами в день своей свадьбы
Интересно?
Поделись с друзьями: