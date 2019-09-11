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Казаченко заподозрила «беременную» Собчак в обычном переедании

Модель прокомментировала порталу Teleprogramma.pro округлившиеся формы невесты Богомолова.

Казаченко заподозрила «беременную» Собчак в обычном переедании
Ольга Казаченко предположила, что Ксения Собчак не беременна. Фото: globallookpress

Многие поклонники, да и представители звездной тусовки уверены, что Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова из-за беременности. Это неудивительно: в последнее время на снимках телеведущей хорошо заметен ее небольшой животик.

Но Ольга Казаченко считает иначе. Как предположила экс-супруга известного музыканта, несмотря на упорные слухи, Собчак может и не ждать малыша. Причиной ее округлившихся форм может быть, например, обычное переедание.

«Есть же женщины, которые могу выпятить живот, как будто беременные. Не знаю, как они это делают! Но были подобные фотографии у певицы Веры Брежневой. Может, она просто переела?» – рассказала Ольга корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Модель отметила, что Ксении выгодны не утихающие пересуды о ней, так как она готова «хайпить» в любой ситуации.

Напомним, накануне Собчак появилась на премии «Человек года» журнала GQ и не выпускала из рук бокал с шампанским. В ее адрес поднялась волна критики, ведь будущая мама не должна употреблять спиртное, чтобы не навредить ребенку.

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Казаченко заподозрила «беременную» Собчак в обычном переедании
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