Казаченко заподозрила «беременную» Собчак в обычном переедании

Многие поклонники, да и представители звездной тусовки уверены, что Ксения Собчак выходит замуж за Константина Богомолова из-за беременности. Это неудивительно: в последнее время на снимках телеведущей хорошо заметен ее небольшой животик.

больше по теме Собчак пожелала счастья бывшему мужу с Нино Нинидзе Телеведущая прокомментировала внешность грузинской актрисы.

Но Ольга Казаченко считает иначе. Как предположила экс-супруга известного музыканта, несмотря на упорные слухи, Собчак может и не ждать малыша. Причиной ее округлившихся форм может быть, например, обычное переедание.

«Есть же женщины, которые могу выпятить живот, как будто беременные. Не знаю, как они это делают! Но были подобные фотографии у певицы Веры Брежневой. Может, она просто переела?» – рассказала Ольга корреспонденту портала Teleprogramma.pro.

Модель отметила, что Ксении выгодны не утихающие пересуды о ней, так как она готова «хайпить» в любой ситуации.

Напомним, накануне Собчак появилась на премии «Человек года» журнала GQ и не выпускала из рук бокал с шампанским. В ее адрес поднялась волна критики, ведь будущая мама не должна употреблять спиртное, чтобы не навредить ребенку.