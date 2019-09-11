Звезды о поведении «беременной» Собчак: «Ксения приходила выпившая в салон красоты»

На фоне слухов об интересном положении телеведущей в кругах шоу-бизнеса обсуждается и другая информация.

В Рунете уже не первый день обсуждают слухи о беременности телеведущей Ксении Собчак. Якобы именно это событие могло стать причиной свадьбы завидной невесты и театрального режиссера Константина Богомолова. Собчак подтвердила, что готовится стать женой, но отрицает интересное положение, мол, свадьба «по залету» — не про нее.

В доказательство своих слов на церемонии вручения премии «Человек года» журнала GQ 10 сентября Ксения Анатольевна демонстративно пила шампанское. Поведение телеведущей прокомментировали звездные мамы.

Дана Борисова: «Ходят слухи, что Ксения недавно приходила в салон красоты выпившая»

Коллега Собчак, телеведущая Дана Борисова, призналась, что не знает, беременна Ксения или нет. Но Дана высказалась категорически против употребления алкоголя во время беременности. Она подчеркнула, что знает о чем говорит — Борисова почти два года назад прошла лечение от наркозависимости.

«Скажу по себе: когда я была беременная, я пробовала алкоголь. Наверное, тогда был срок около полутора месяцев. У родителей Максима (Максим Аксенов — бизнесмен, бывший гражданский муж Борисовой и отец ее дочери Полины. — Прим.ред.) было принято по вечерам пить вино. Они мне сказали, что это для крови полезно. Я один раз попробовала бокал вина и на этом все — мне не понравилось. Мне стало некомфортно. Будучи беременной, я чувствовала ответственность, хотела здорового ребенка и это ощущение мне не понравилось.

Я не знаю, беременна Ксения Собчак или нет. Уже« тысячу» лет не общалась с Ксюшей. Только прошлым летом мы пересеклась на каком-то мероприятии. Я не вхожу в круг ее друзей и знакомых, но я активно общаюсь с врачами-наркологами и могу сказать, что алкоголь для здорового человека — это смерть и разрушение, а уж для беременной женщины — просто катастрофа. Ходят слухи, что Ксения недавно приходила в салон красоты, где красила волосы, и она была выпившая. Я отношусь к этому крайне негативно», — призналась порталу Teleprogramma.pro Борисова.

Ольга Казаченко: «Итальянские врачи не запрещают спиртное на больших сроках»

Бывшая супруга певца Вадима Казаченко, коуч и модель Ольга Казаченко, призналась, что, будучи беременной, не употребляла алкоголь. Хотя, со ссылкой на зарубежных коллег собеседница портала Teleprogramma.pro поделилась мнением, что это может быть и безопасно!

«Итальянские врачи на больших сроках не запрещают спиртное. Говорят, что все нормально. Мне так рассказывали подружки, которые рожали. Вроде после семи месяцев можно. Вообще, я считаю, что лучше не пить, но, может, и можно пригубить. А может Собчак и не беременна? Есть же женщины, которые могу выпятить живот, как будто беременные. Не знаю, как они это делают! но были подобные фотографии в Instagram у певицы Веры Брежневой. Может, она просто переела? Она же хайпит на всем и теперь куча разговоров: беременная Собчак или нет? Какая мать будет хлестать шампанское, чтобы доказать, что не беременна?» — высказалась Ольга Казаченко.

Марият Мухина: «Собчак — это окно Овертона»

Звездный диетолог Марият Мухина выступает за отказ от алкоголя во время беременности. По ее мнению, пагубные пристрастия матери напрямую отражаются на развитии ребенка. Вплоть до самых печальных последствий, таких, как аутизм, кретинизм и т. д.

«Когда женщина узнает, что беременная, она ни в коем случае не должна употреблять алкоголь. Все же это токсичный мутаген. Каждое новое поколение появляется на свет слабее — аллергия, онкология, генетические особенности, задержки речевого развития, аутизм, кретинизм, умственная отсталость… В этом, в первую очередь, виноваты мамы, которые курят и пьют во время беременности. Алкоголь снимает жировую оболочку с эритроцитов. Они склеиваются и нарушается кровоснабжение мозга плода. Недоразвитие нервной системы будет причиной аутизмом и других проблем. Я могу сказать, что Собчак — это окно Овертона (концепция американского юриста Джозефа Овертона, с помощью которой в сознание даже высокоморального общества можно насадить любую идею. — Прим. ред.). Если она планирует второго ребенка, то ей, как старородящей матери, нужно вести здоровый образ жизни, а не фотографироваться в Instagram с бокалами вина. Зачем она совращает молодежь? Это вакханалия. Ксении бы остепениться», — заключила врач Марият Мухина.

Лена Князева: «Сомневаюсь, что Ксения может употреблять спиртное в положении»

Певица Лена Князева сомневается в том, что Собчак находится в положении. По ее мнению, почувствовав радость материнства в первый раз, ни одна женщина не будет рисковать здоровьем малыша во второй.

«Я крайне негативно отношусь к употреблению алкоголя на любой стадии беременности, потому что это может нехорошо отразиться на плоде. Когда я взяла свой комочек в первый раз — моего сына Мэттью — я ощутила, что просто невозможно относиться безответственно к опасности такого рода. Ксения, как и я, очень любит своего сына (сына Собчак от бывшего мужа, актера Максима Виторгана зовут Платон. — Прим. ред.), поэтому я сомневаюсь, что она может употреблять спиртные напитки, будучи беременной. Тем более, беременной во второй раз», — прокомментировала Лена Князева .

Очень интересно узнать ваше мнение — могла ли беременная Собчак налегать на шампанское, чтобы доказать отсутствие беременности? Делитесь своим мнением в комментариях.