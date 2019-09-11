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София Ротару могла встречаться с криминальным авторитетом Тайванчиком

Дружба между ними могла зародиться еще в 1972 году, считают журналисты.

София Ротару могла встречаться с криминальным авторитетом Тайванчиком
Фото: https://www.instagram.com/p/BiJzyPxHYcN/

Журналисты рассекретили тесную дружескую связь народной артистки СССР Софии Ротару и криминального авторитета Тайванчика. Дружба между артисткой и бизнесменом зародилась еще в 70-е годы прошлого века. Когда мужчина и женщина познакомились, первый уже имел определенный авторитет. Для того, чтобы быть ближе к певице, Тохтахунов (именно так звучит настоящая фамилия Тайванчика) заглядывал к ней в гримерку – в руках у него часто был букет роз.

Чтобы покорить Ротару, Тайванчик однажды даже снял самый дорогой ресторан. В общественное заведение два дня не заглядывали простые посетители – отдыхать там могла только Ротару вместе со своим музыкальным коллективом. Эксперты телеканала НТВ отмечают, ссылаясь на слова самого Тохтахунова, что Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни». «Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», – отмечает в программе «Основано на реальных событиях» музыкант Александр Левшин.

Когда у Тайванчика появились неприятности с законом, Ротару открыто выступила в защиту друга. По признанию Тохтахунова, этот поступок он запомнил тогда и помнит сейчас. Отметим, что в СМИ Тайванчик имеет негласное звание одного из самых влиятельных криминальных авторитетов.

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артисткадружбаПевицаСофия РотаруТайванчик

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София Ротару могла встречаться с криминальным авторитетом Тайванчиком
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