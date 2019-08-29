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«Я счастлива!»: София Ротару после большого перерыва выступила в России

Артистка приняла участие в концерте закрытия конкурса «Новая волна» в Сочи и пообещала вернуться.

«Я счастлива!»: София Ротару после большого перерыва выступила в России
София Ротару. Фото: Борис Кудрявов/КП

Больше большого перерыва София Ротару выступила в России. Она приняла участие в концерте закрытия конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи.

Выступлении Софии Ротару на "Новой волне". Фото Лики Брагиной
Выступлении Софии Ротару на «Новой волне». Фото Лики Брагиной

София Михайловна несмотря на крайнюю закрытость не скрывала, что счастлива снова выступать в России. «Я счастлива! Спасибо вам огромное! Я обязательно приеду еще!», — сказала Ротару со сцены обращаясь к поклонникам, которые завалили её цветами и подарками.

Выступлении Софии Ротару на "Новой волне". Фото Лики Брагиной
Выступлении Софии Ротару на «Новой волне». Фото Лики Брагиной

За кулисами концерта из-за выступления Ротару творилась паника и настоящий ажиотаж. Фанаты пытались прорваться к любимой певице всеми возможными способами.

Журналисты так и вовсе готовы были снести все преграды и всех охранников на пути к звезде. Многие при этом отмечали, что выглядит 72-летняя София Михайловна просто шикарно. «Годы явно идут ей на пользу!», — переговаривались между собой поклонники певицы и представители прессы.

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«Новая волна»София Ротару

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«Я счастлива!»: София Ротару после большого перерыва выступила в России
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