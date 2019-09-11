«Ты — мне, я — тебе»: Лопырева раскритиковала современные отношения между людьми

Телеведущая, модель, молодая мама Виктория Лопырева на своей странице в социальной сети Instagram рассказала о том, что дала интервью одному известному изданию, в котором поделилась своими мыслями по поводу красоты, отношений между людьми.

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«Меня спросили: Есть ли у меня внутренняя потребность в том, чтобы «нести в мир красоту»? Мне кажется, нашему миру не хватает любви и гармонии, он слишком прагматичен. Деньги, власть, связи, карьера, постоянная суета, спешка… Ты — мне, я — тебе… Даже искусство давно коммерциализировано. Что-то должно измениться, иначе мы сами себя загоним в тупик», — пишет в своей ленте звезда.

Как отмечает Виктория, недавно она начала заниматься йогой, которую раньше не воспринимала и на которую не хватало времени. Теперь же она учится слышать себя и через себя — всех вокруг.

Напомним, ранее Лопырева призналась, что, как и у всех, у нее тоже есть ошибки молодости. Но она о них сожалеет.