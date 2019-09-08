Лопырева призналась, что не жалеет об ошибках молодости

Модель считает, что нужно больше уделять внимание настоящему, а не прошлому.

Виктория Лопырева — успешная модель, актриса и телеведущая. Не так давно она стала мамой и сейчас воспитывает сына Марка Лео. Со стороны ее жизнь выглядит идеально, но, как у любого человека, и у неё есть моменты, которые сложно вспомнить с радостью.

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Тем не менее, Лопырева считает, что зацикливаться на ошибках молодости не стоит, нужно больше смотреть вперед, а не оглядываться назад.

«Жить нужно настоящим, ценить каждый момент и не откладывать на потом то, что действительно важно, ведь будущего не знает никто. Лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном, согласны? Куда мысль, туда и энергия, не питайте себя страхами, сожалением, чтобы не попасть под влияние общих шаблонов и стереотипов», — посоветовала Виктория своим подписчикам.

Пост актриса сопроводила снимком в облегающем белом платье, подчеркивающем стройную подтянутую фигуру. Стоит отметить, что модель довольно быстро пришла в форму после родов и начала позировать для камер в открытых соблазнительных нарядах.