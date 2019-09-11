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Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»

Изабелла продемонстрировала свои вокальные данные.

Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»
Дочь Климовой спела песню Билана/globallookpress.com

Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи поддержала музыканта Диму Билана, который на днях угодил в громкий скандал. Напомним, что певец вышел пьяным на сцену на Дне города в Самаре. Чуть позже он принес извинения и пообещал бесплатно выступить в этом волжском городе.

Екатерина Климова в Instagram разместила видеозапись, на которой ее четырехлетняя дочь поет песню Димы Билана «Держи». Надо сказать, что у девочки получается это довольно забавно. Но видно, что она старается.

Сама Климова очень кратко подписала видеозапись: «Еще вчера», и поставила смайлик.

Отметим, что Екатерина Климова в этом году рассталась с актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила Изабеллу. При этом причины расставания так никому и не известны. Актриса упорно хранит молчание и предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Сейчас, судя по всему, Екатерина Климова одинока. Все внимание она уделяет своим детям. Как известно, актриса – многодетная мать.

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Тэги:

Гела МесхиДима БиланЕкатерина КлимоваИзабелла МесхиСамара

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Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»
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