Младшая дочь Климовой поддержала Билана песней «Держи»

Младшая дочь актрисы Екатерины Климовой от Гелы Месхи поддержала музыканта Диму Билана, который на днях угодил в громкий скандал. Напомним, что певец вышел пьяным на сцену на Дне города в Самаре. Чуть позже он принес извинения и пообещал бесплатно выступить в этом волжском городе.

Екатерина Климова в Instagram разместила видеозапись, на которой ее четырехлетняя дочь поет песню Димы Билана «Держи». Надо сказать, что у девочки получается это довольно забавно. Но видно, что она старается.

Сама Климова очень кратко подписала видеозапись: «Еще вчера», и поставила смайлик.

Отметим, что Екатерина Климова в этом году рассталась с актером Гелой Месхи, от которого в 2015 году родила Изабеллу. При этом причины расставания так никому и не известны. Актриса упорно хранит молчание и предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Сейчас, судя по всему, Екатерина Климова одинока. Все внимание она уделяет своим детям. Как известно, актриса – многодетная мать.