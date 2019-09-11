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«Нежность моя»: Асмус показала трогательный снимок спящей дочери

Подписчики назвали Настю копией мамы.

«Нежность моя»: Асмус показала трогательный снимок спящей дочери
Кристина Асмус. Фото: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/ASMUSKRISTINA/

Дети российских звезд – уже сами звезды в интернете. У многих есть свои страницы в Instagram, в комментариях к постам на которых фанаты «ломают копья» по поводу того, на кого больше похожи звездные наследники. Да и в своих аккаунтах певцы и актеры нередко публикую милые снимки детей.

Очередной пост актрисы Кристины Асмус как раз из таких. На фотографии, которую звезда подписала просто «моя нежность», запечатлена пятилетняя дочь Кристины и юмориста Гарика Харламова. Девочка мирно спит в кресле.

«Где кнопка «миллион лайков»», — восклицает фанат.

«Как же вам повезло, дочь это счастье», — отмечает другая подписчица.

Напомним, накануне актриса призналась, что пропустила сборы в своем родном театре имени Ермоловой. Однако, своей вины в случившемся звезда «Интернов» не увидела.

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Актрисадочь НастяЗвездные детиКристина АсмусКристина Асмус последние новости

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«Нежность моя»: Асмус показала трогательный снимок спящей дочери
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