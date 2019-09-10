Асмус прогуляла сбор труппы в театре Ермоловой из-за отдыха

Впрочем, своей вины актриса в случившемся не видит.

С началом осени новые сезоны популярных программ стартуют на телевидении, запускаются новые интенет-проекты и, конечно, возвращаются в свои театры актеры, готовясь к спектаклям и сборам накануне начала сезона трупп.

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Но вот с Кристиной Асмус, которая служит в театре Еррмоловой, история приключилась другая. Тот самый сбор труппы она благополучно пропустила и без тени сожаления рассказывает об этом на своей странице в социальной сети Instagram.

«Ну, а что? Я-то чего? Честно ждала сбор 2 месяца, билеты под него подстроила. Но накануне 26 августа перенесли на 9 сентября. Не поездку же на море отменять, в конце-то концов?» — рассуждает звезда.

И все же Кристина признается, что ей немного неловко. И, шутя, замечает, что сейчас (как видно на снимке опубликованном артисткой) она пьет вкусный лимонад со льдом на пляже, «а слезы так и катЮтся».

Напомним, ранее в Сети супруга юмориста Гарика Харламова признавалась, что уже вообще-то устала отдыхать и с удовольствием вернулась на работу.