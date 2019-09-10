Лоза обвинил Билана в нарушении негласных правил выступления на сцене

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал своего коллегу Диму Билана, который, как он считает, проявил неуважение к людям, выступив в Самаре в нетрезвом виде на Дне города. Как утверждает популярный исполнитель, Билан нарушил негласное правило любого певца. Согласно ему никогда не нельзя выходить на сцену в нетрезвом виде.

«Это, конечно, его жизнь. Его поступки. Он за них и отвечает. Но Дима проявил неуважение к людям. Люди всегда требуют уважения к себе», — заявил Лоза.

Музыкант также привел пример шахтеров, которые никогда не спускаются в шахту в нетрезвом виде, потому что это просто опасно. Кроме того, они уважают свою работу и профессию. По его мнению, у людей после спиртного нарушена мелкая моторика. Качественно делать свою работу они уже не могут.

«Должна все-таки быть ответственность перед работой. Артист не может на таком же уровне выступать в нетрезвом виде. На тебя пришла смотреть публика. Я, к примеру, никогда себе не позволяю выпивать перед выходом на сцену. Осадочек даже после извинений Билана все равно останется. Он подвел зрителя, проявил к нему неуважение. Если он еще раз так оступится, то и наказание должно быть соответствующим. К примеру, можно просто бойкотировать концерты Билана», — заявил Юрий Лоза.