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Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ

Не исключено, что дело в Самаре не ограничилось одним употреблением алкоголя.

Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ
Билан мог употреблять психоактивные вещества/globallookpress.com

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев считает, что музыкант Дима Билан во время своего выступления в Самаре на Дне города пил не только алкоголь, но и использовал некие психоактивные вещества. Он заметил, что человек в алкогольном опьянении ведет себя несколько по-другому. Если Билан и пил спиртное, то в небольших количествах.

Казанцев утверждает, что Дима Билан пытался импровизировать на сцене, но из-за своего странного поведения просто не попадал в ноты. Как считает специалист, победителю «Евровидения-2008» нужно срочно обратиться за помощью к врачам, иначе последствия для него могут быть печальными, сообщает «Лайф».

Напомним, что Дима Билан уже принес извинения жителям Самары. Его давняя подруга и продюсер Яна Рудковская заявила, что сейчас ведётся поиск площадки, где музыкант сможет дать повторный концерт. Причем Билан пообещал выступить перед самарцами бесплатно.

Многие звезды шоу-бизнеса под постом в Instagram Билана с извинениями заявили, что поддерживают оступившегося музыканта. Многие считают, что все в этой жизни не без греха. Как считают звезды, Билан уже осознал свою ошибку и обязательно исправится.

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Алексей КазанцевДима БиланДима Билан последние новостиСамараЯна Рудковская

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Билана заподозрили в употреблении психоактивных веществ
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