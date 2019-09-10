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Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами РФ

Соответствующий приказ появился на портале правовой информации.

Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами РФ
Анна Михалкова и Виктория Исакова Фото: globallookpress.com

Накануне две актрисы получили звание заслуженного артиста России. Речь идет об Анне Михалковой и Виктории Исаковой. Приказ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

42-летняя актриса Виктория Исакова родом из Дагестана. В юности она приехала в столицу, где поступила в Школу-студию МХАТ. Свою карьеру артистка начала со сцены Московского драматического театра имени Пушкина. В копилке Исаковой немало наград, среди которых «Золотой Орел» и «Чайка».

Анна Михалкова родилась в Москве. Она пошла по стопам знаменитого отца, режиссера Никиты Михалкова. Анна окончила актерский факультет ВГИКа, а также получила образование юриста. За годы успешной карьеры она снялась в 50 картинах. За одну из работ актриса удостоена премией «Ника».

Напомним, ранее Заслуженными артистами России стали представители театра «Квартет И» Камиль Ларин и Александр Демидов.

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Анна МихалковаВиктория ИсаковаВладимир Путинзаслуженный артист России

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Анна Михалкова и Виктория Исакова стали заслуженными артистами РФ
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