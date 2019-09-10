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Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром» выступление Билана

Блогер отметила, что деньги артисту за выступление были заплачены из городского бюджета.

Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром» выступление Билана
Лена Миро нелестно высказалась о концерте Билана в Самаре/globallookpress.com

Блогер Лена Миро в своём «Живом журнале» подвергла критике музыканта Диму Билана. Напомним, что певец выступил в пьяном виде на Дне города в Самаре. Позже исполнитель принес извинения. Он пообещал выступить в волжском городе бесплатно. Сейчас продюсер Яна Рудковская подыскивает площадку, где сможет дать концерт певец.

Лена Миро подчеркнула, что ей сложно представить, что было если Билан пришел в таком виде на концерт в Кремль по случаю празднования, к примеру, Дня ВДВ. Или на инаугурацию к президенту. Происходящее с музыкантом Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром».

Блогер уверена, что Дима Билан употреблял вовсе не алкоголь, а какие-то другие вещества. Она заметила, что, выпив водички, он окатил зрителей взглядом, неспособным к фокусировке, и начал «совокуплять сцену».

Лена Миро отметила, что подобные концерты смотрят дети. Кроме того, деньги за выступление были выплачены певцу из бюджета города, то есть из налогов простых жителей. Она считает, что Диму Билана надо лишить звания заслуженного артиста и больше не подпускать к проекту «Голос».

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Тэги:

День городаДима БиланЛена МироСамараЯна Рудковская

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Лена Миро назвала «наркотическим кошмаром» выступление Билана
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