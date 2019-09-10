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Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы

Звезда несколько часов ждала в гримерной других участников шоу «Бородина против Бузовой».

Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы
Бузова осталась недовольна опозданием участников проекта/globallookpress.com

Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал перед съемками программы «Бородина против Бузовой». Дело в том, что запись передачи не смогла стартовать в положенное время из-за опоздания некоторых участников. Бузовой этот факт пришелся не по душе.

Ольга Бузова. Фото
Бузова раскритиковала участников проекта/globallookpress.com

Как заметила звезда, она два часа вместе с экстрасенсом и модным экспертом Владом Кадони сидела в гримерной и ждала других участников. Когда они наконец соизволили появиться, то Ольга Бузова разразилась гневной тирадой.

Она спросила, нормальные ли люди другие участники съемки. Телеведущая также подчеркнула, что в этот день встала в пять часов утра. Певица заметила, что вообще-то ей хочется домой. В конце своей речи расстроенная звезда заявила, что в будущем не будет приезжать на съемки проекта, если его участники будут так неуважительно к ней относиться.

Отметим, что у Ольги Бузовой очень напряженный график работы, поэтому каждый лишний час сна для нее на вес золота, сообщает портал Dni.ru.

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Влад КадониОльга БузоваОльга Бузова последние новостиШоу "Бородина против Бузовой"

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Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы
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