Ольга Бузова устроила скандал на съемках программы

Звезда несколько часов ждала в гримерной других участников шоу «Бородина против Бузовой».

Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал перед съемками программы «Бородина против Бузовой». Дело в том, что запись передачи не смогла стартовать в положенное время из-за опоздания некоторых участников. Бузовой этот факт пришелся не по душе.

Как заметила звезда, она два часа вместе с экстрасенсом и модным экспертом Владом Кадони сидела в гримерной и ждала других участников. Когда они наконец соизволили появиться, то Ольга Бузова разразилась гневной тирадой.

Она спросила, нормальные ли люди другие участники съемки. Телеведущая также подчеркнула, что в этот день встала в пять часов утра. Певица заметила, что вообще-то ей хочется домой. В конце своей речи расстроенная звезда заявила, что в будущем не будет приезжать на съемки проекта, если его участники будут так неуважительно к ней относиться.

Отметим, что у Ольги Бузовой очень напряженный график работы, поэтому каждый лишний час сна для нее на вес золота, сообщает портал Dni.ru.