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Самарцы потребовали лишить Билана звания заслуженного артиста России

Директор артиста, в свою очередь, пока не комментирует разрастающийся скандал вокруг исполнителя.

Самарцы потребовали лишить Билана звания заслуженного артиста России
Фото: Борис Кудрявов/КП

Арт-директор Димы Билана назвал «желтухой» назревающий скандал вокруг его подопечного. На подробные вопросы журналистов официальный представитель певца Дмитрий Бушуев отвечать отказался. Кроме того, директор отметил, что победитель Евровидения всегда поет вживую, а значит, претензий к нему по этому поводу быть не должно. Сам Билан на слухи вокруг его персоны пока никак не отреагировал.

Тем временем жители Самары создали петицию против приглашения Билана на День города, сообщает сайт Радио КП. Соответствующее требование появилось на платформе Change.org. Его подписали 185 человек. Следующая цель – 200 человек. Автор обращения отмечает, что певец опозорил Самару неадекватным поведением.

«Прошу принести извинения жителям города и не приглашать таких звезд. Мы любим свой город, хотим посещать подобные праздники, но хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — резюмирует он.

В комментариях к документу люди и вовсе отмечают, что специально приехали в город, чтобы послушать песни заслуженного артиста. Сразу несколько человек требует лишить Билана звания.

«Он все свое выступление слушал, как поет народ», — отмечают горожане.

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выступлениеДима БиландиректорСамараскандалы

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Самарцы потребовали лишить Билана звания заслуженного артиста России
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