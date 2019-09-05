«Огонь!»: Лазарев восхитился откровенным фото Лорак в алых перчатках

Ани Лорак, по мнению поклонников, расцвела за минувшее лето. А все из-за того, что певица снова влюбилась. Вскоре после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу она перестала скрывать свой роман с молодым продюсером Егором Глебом. На конкурсе «Новая волна» артистка даже вышла вместе с ним в свет. Девушка всегда выглядела очень привлекательно и подбирала элегантные наряды, но теперь она выбирает такие образы, в которых выглядит максимально женственно.

Лорак уже некоторое время работает над записью новых песен. Похоже, что в преддверии выхода нового альбома она приняла участие в новой фотосессии. На новом снимке певица предстала в полуобнаженном виде. Сначала кажется, что артистка позирует топлес, однако такой эффект произвело платье телесного цвета с глубоким декольте. К пикантному образу она добавила алые полупрозрачные перчатки и очки с оправой в форме сердечек.

«Мы видим только то, что нам позволяют увидеть, но ценное остаётся без внимания. Чувствуйте этот мир душой. Хорошего дня!» — написала Лорак.

Одним из первых на фото отреагировал ее друг Сергей Лазарев. «Огонь!» — восхитился он. Полина Гагарина тоже не осталась в стороне. «Кошечка», — заявила она. Поклонники отметили, что звезда выглядит потрясающе. «Какая огненная дива! Шикарное фото, шикарная вы!», «Какая красивая! Ждём множества сюрпризов от вас этой осенью!», «Боже! Каролина, убиваете вашей красотой», «Очень крутой образ, и вам к лицу, Каролин», — прокомментировали пост подписчики.

А вам понравился образ Лорак?