Тарасова не пустила сына на похороны его сводной сестры

Актриса Виктория Тарасова откровенно рассказала о своих бедах и переживаниях в последнем выпуске программы «Секрет на миллион». В студии ведущая Лера Кудрявцева задавала массу вопросов гостье, один из которых касался сводной сестры ее сына.

Много лет назад звезду сериала «Глухарь» бросил супруг Михаил Гумен, когда артистка была беременна. Спустя какое-то время мужчина женился второй раз, и у него родилась дочь Дарья. Девочка много времени уделяла спорту и подавала большие надежды. Но в апреле прошлого года стало известно, что она стремительно скончалась.

Викторию Тарасову эта новость буквально шокировала. Ей позвонили, когда она возвращалась с гастролей. Только самолет приземлился, как ее телефон зазвонил.

«Вдруг показалось, что ему (экс-супругу Виктории) вернулось бумерангом все, что он сделал. Про себя подумала: только не за это, не нужно», — отметила гостья программы «Секрет на миллион».

Смерть Дарьи стала большим ударом для сына Виктории Данилы. Со сводной сестрой у него были теплые отношения. Отец пригласил его на похороны Дарьи, но Тарасова не пустила сына. Она посчитала, что это станет слишком большим стрессом для него.

«Это очень тяжело, когда хоронят ребенка. Подобное может сильно повлиять на психику», — высказалась артистка.

Уже поминки спустя девять дней Данила посетил, чтобы попрощаться с сестрой.

Напомним, в студии канала НТВ Виктория Тарасова раскрыла много своих секретов, о которых не упоминала раньше. К примеру, однажды она «кинула» возлюбленного на крупную сумму денег.