Тарасова рассказала, как однажды «кинула» возлюбленного на деньги

48-летняя актриса Виктория Тарасова, которая особенно полюбилась зрителям после сериалов «Глухарь» и «Пятницкий», стала героиней шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Поклонники артистки знают, что она не раз сталкивалась с предательством. В самые трудные моменты ее бросали мужчины, а лучшая подруга пыталась разрушать отношения с возлюбленным. Однако был случай, когда сама Тарасова, мягко говоря, неправильно поступила со своим избранником.

Больше 20 лет назад у нее были отношения с мужчиной Романом Сениным. Молодой человек был крайне серьезно настроен и рассчитывал на продолжительный роман. Чтобы порадовать Викторию, он предложил ей отправиться в путешествие на майские праздники в Турцию. Тарасова тогда согласилась.

Роман решил не мелочиться и приобрел путевку за 2 тысячи долларов. Он выбрал для поездки шикарный отель в городе Кемер на первой береговой линии. Сенин до сих пор хорошо помнит день отъезда. В приподнятом настроении мужчина прибыл в аэропорт, Виктория опаздывала.

«Думал, ну, девочка же, собирается. Но время шло, а она так и не появилась», — сказал Сенин.

Мобильных телефонов в тот момент не было, поэтому он попросту не мог выяснить, куда пропала его возлюбленная. Без Виктории Роман лететь не хотел, и в итоге дорогая путевка попросту пропала. Когда Сенин все же дозвонился до Тарасовой, она лишь сказала: «Так вышло».

Как позже призналась Виктория, тогда у нее уже развивались отношения с ее будущим мужем Михаилом. На удивление актрисы, Роман появился в студии программы. Он уже много лет живет в Доминиканской республике, однако до сих пор не женат и нередко вспоминает актрису, которая в свое время вскружила ему голову.

Напомним, в студии канала НТВ Виктория Тарасова откровенно говорила о многих событиях, которые произошли в ее жизни. В частности, об аборте. На него она решилась после двойного предательства гражданского мужа Вячеслава.