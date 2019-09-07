Барановская оделась в свадебное платье из гортензий и орхидей

Юлия Барановская приняла участие в фестивале «Цветочный джем». В качестве модели она продемонстрировала свадебное платье из живых цветов.

Наряд Татьяны Тридворновой был составлен из гортензий и орхидей. В волосы Юлии вместо фаты вплели ландыши.

«Как я вам?» — спросила Юлия Барановскя у своих подписчиков.

«Как фарфоровая статуэтка», «Вы похожи на дюймовочку из сказки», «Юля, неземная красота!», «Платье – бомба!», «Вы похожи на барби! Очень красиво!», «Во всех ты, Юленька, нарядах хороша», «Ты в России королева, а кем ты была в Лондоне? Просто мамой, просто женой, даже не женой, а подругой. И никогда больше не тоскуй по Лондону, ты в Москве расцвела, как цветок, как яркая роза», — ответили ей подписчики.

Напомним, ранее мы писали, как Юлия Барановская случайно разбила губу одному из родителей на первом школьном собрании сына Арсения. Мальчик пошел 2 сентября в первый класс. Как уверяет телеведущая, пострадавший мужчина не обиделся на знаменитость.