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«Я ударила чужого папу»: Барановская отметилась на родительском собрании

Телеведущая неловко показала школьную пантомиму.

«Я ударила чужого папу»: Барановская отметилась на родительском собрании
Юлия Барановская. Фото: Global look press

Телеведущая Юлия Барановская, как и многие родители, 2 сентября отвела своего 7-летнего сына Арсения в 1 класс. Благодаря ей этот день надолго запомнится не только детям, но и родителям. Дело в том, что на первом же школьном собрании, она умудрилась разбить одному из родителей губу. Как это было, звезда рассказала на телешоу «Сегодня вечером» («1 канал») с Максимом Галкиным.

Звезда объяснила, что на школьном собрании родителям класса Арсения дали задание показать пантомиму по стихотворению.

«Мы все это достаточно быстро организовали, было здорово. Единственное, что я сделала очень некрасиво, это разошлась и случайно ударила папу одного из одноклассников, разбила ему губу. Но мы помирились, он не обиделся», — рассказала она.

На что Галкин ответил: «История, леденящая душу и кровь».

Сын Барановской признался на шоу, что еще ничего не понял про школу. А про первый день учебы он рассказал так:

«Ты просто идешь на линейку, стоишь там полтора часа, а потом сидишь и ничем не занимаешься».

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«Сегодня вечером»Максим ГалкинШколаЮлия Барановская

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«Я ударила чужого папу»: Барановская отметилась на родительском собрании
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