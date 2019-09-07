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Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной «проверенное средство» от укуса осы

Недавно исполнительницу впервые в жизни ужалило это насекомое.

Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной «проверенное средство» от укуса осы
Полина Гагарина Фото: globallookpress.com

32-летняя певица Полина Гагарина решила сделать перерыв в работе и отправилась на велопрогулку. Для такого досуга она выбрала удобную одежду. Исполнительница отдала предпочтение коротким шортам, свободной футболке и клетчатой рубашке, которую повязала на бедра. Во время активного отдыха участница конкурса «Евровидение-2015» решила отказаться от макияжа.

Прогулка бы точно удалась, если бы не один инцидент. Буквально за несколько минут до поездки Гагарину укусила оса.

«За 5 мин до укуса ОСЫ! Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что- то выпить?», — обратилась к поклонникам Полина в Сети.

Полина Гагарина на велосипеде. Фото в Инстаграм
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B2EXtUrIL2E/

Пользователи быстро откликнулись на вопрос знаменитости и подсказали, как снять боль. Однако самые интересные средства предложили звездные коллеги Гагариной – Сергей Лазарев и Максим Галкин. По их мнению, в таких случаях нужно лечиться вовсе не лекарствами. На ироничные комментарии коллег певица отвечать в Сети не стала.

Напомним, Полина Гагарина призналась, что пропустила школьную линейку своего 11-летнего сына в честь Дня знаний.

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Максим ГалкинПолина ГагаринаПолина Гагарина последние новостиСергей Лазарев

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Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной «проверенное средство» от укуса осы
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