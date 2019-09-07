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YouTube учредил награду для каналов, набравших 100 млн подписчиков

Самые популярные каналы получат Красную бриллиантовую кнопку.

YouTube учредил награду для каналов, набравших 100 млн подписчиков
YouTube учредил новую награду. /ФОТО: globallookpress.com

YouTube представил награду для каналов, которые смогли набрать более ста миллионов подписчиков. Об этом администрация  видеохостинга сообщила в Twitter. 

«Рекорд в 100 миллионов подписчиков был превзойден, и это означает, что у нас есть новая награда! Представляем премию Red Diamond Creator Award, названную в честь одного из самых редких цветов бриллианта», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что первыми Красную бриллиантовую кнопку получат шведский блогер  PewDiePie (Феликс Чельберг) и индийский музыкальный канал T-Series. Саму награду создавали мастера известной французской фабрики Baccarat, которая была основана в 1764 году и является одним из самых известных производителей хрустальных украшений, посуды и аксессуаров. YouTube опубликовал ролик с процессов изготовления новой награды. 

На контент мумбайской телекомпании T-Series в YouTube подписаны более 111 млн человек, а у блогера PewDiePie на видеохостинге 100 968 287 подписчиков. Чельберг в своих видероликах показывает, как он играет в различные видеоигры, сопровождая этот процесс своими комментариями.

В последнее время именно YouTube стал местом, где впервые публикуются клипы, отрывки их песен и фильмов, а звезды соревнуются в количестве просмотров. Как рассказал сертифицированный специалист по видеохостингу, за тысячу коммерческих просмотров владелец канала получает один доллар. В теории со ста миллионов просмотров можно получить до 100 тысяч долларов.

 

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YouTube учредил награду для каналов, набравших 100 млн подписчиков
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