Юмор и 90-е: как Бузова и другие звезды зарабатывают миллионы YouTube-просмотров

Портал Teleprogramma.pro также выяснил, сколько денег можно получить, если твой клип посмотрели 100 миллионов раз.

В наше время мало у кого есть время для того, чтобы смотреть телевизор. Свежие новости можно почитать в Интернете, фильмы и сериалы — увидеть онлайн на специальных сервисах, а музыкальные клипы — на YouTube. Именно крупнейший международный видеохостинг и стал в последнее время ареной, на которой звезды соревнуются в популярности.

На минувшей неделе своим успехом порадовал всех Артур Пирожков, он же Александр Ревва, чей клип на песню «Зацепила» менее, чем за пять месяцев собрал 100 миллионов просмотров. И этот успех вполне может повторить клип «Алкоголичка», за месяц уже собравший 48 миллионов.

$1 за тысячу коммерческих просмотров

Как перевести количество просмотров в денежный эквивалент? Много ли можно заработать, если твой клип стал настолько популярным на YouTube? На этот вопрос нам ответил сертифицированный специалист по YouTube Владимир Поклонский.

«Если рассматривать заработок на рекламе, то 1 тысяча коммерческих просмотров – это 1 доллар. Теоретически на 100 миллионах просмотров можно было заработать 100 тысяч долларов, но по факту эта сумма гораздо меньше, ведь не все люди смотрели этот клип с рекламой. Речь может идти о 50 тысячах долларов, например, так что я бы не сказал, что Александр Ревва «озолотился» после успеха своего клипа на YouTube», — сказал Владимир в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

В последнее время многие наши звезды могут похвастаться высокими рейтингами на видеохостинге. Здесь можно отметить «опытных» исполнителей и группы, которые опубликовали свои клипы много лет назад и всё ещё продолжают собирать просмотры. К примеру, клип t.A.T.u. на песню All The Things She Said собрал 188 миллионов просмотров, но ему на это понадобилось 9 лет.

Некоторым звездам на это требуется гораздо меньше времени. Всего 10 месяцев в Сети — и у песни Skibidi группы Little Big уже есть 264 миллиона просмотров.

Филипп Киркоров с клипом «Цвет настроения синий» за год собрал 58 миллионов, а переделка этой песни «Цвет настроения черный», записанная вместе с Егором Кридом, обогнала оригинал больше, чем в два раза, набрав 124 миллиона.

Хайповый клип «Баклажан» от Тимати feat. Рекорд Оркестр за 4 года посмотрел 181 миллион человек, смешной и не совсем приличный «Экспонат» группы «Ленинград» — 147 миллионов за 3 года, «Мало половин» Бузовой — 40 миллионов за 2 года.

Секрет успеха — делать смешно и в стиле 90-х

По мнению нашего эксперта, секрет успеха отечественных музыкальных клипов на YouTube, набирающих большое число просмотров в последние годы, очевиден:

«Сейчас идет такой тренд – звезды начинают «косить» под 90-е. Это некая «курортная» тематика , когда всё лайтово, без особого смысла. Это песни для широких масс, близкие большинству людей».

Похоже, недавно эту «фишку» просекли те, кто работает над YouTube-каналом Ольги Бузовой. У Ольги еще нет клипа на песню «Лайкер», но аудио, сопровождающееся живой картинкой, от которой рябит в глазах, уже появилось на канале. Мало того, что сама песня по своей ритмичности отдает полузабытым ретро, так ещё и на картинке мы видим Бузову, одетую в спортивную курточку типа «мастерка», и вокруг неё всё моргает кислотными оттенками, пользующимися спросом 25 лет назад. Сработало ли это? Трудно сказать, но за три дня песню послушали уже почти полмиллиона пользователей, и это неплохой результат.

Понравилось ребенку — просмотры растут быстрее

Специалист по YouTube добавил, что клип может стать еще более популярным, если в нём нет пошлости, а песня и видео нравятся детям. К примеру, уже упомянутую танцевальную композицию Skibidi оценили многие дети самого разного возраста, и не только в нашей стране, но и за рубежом.

В этом же кроется и секрет успеха клипа «Зацепила» — в нем нет 90-х годов, гопников с семечками и смешных танцев, но есть юмор, дворец, принцессы, карета, хрустальная туфелька и прочее. Именно потому многие девочки просят мам и пап вновь и вновь открывать YouTube и ставить им этот клип. Взрослый человек посмотрит его один раз, по просьбе ребенка он его может включать его пять раз в день и даже больше.

Расскажите в комментариях, какие отечественные клипы на YouTube вы любите пересматривать и чем они вас так зацепили? Нам важно знать ваше мнение!