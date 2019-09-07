Разин хочет видеть в «Ласковом мае» внука Хиля и брата Кокорина

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram заявил, что мечтает видеть в своем музыкальном коллективе внука советского певца Эдуарда Хиля. Он уже связался с его сыном Дмитрием. Разин хочет, чтобы сын написал альбом для будущего солиста группы.

«Мы, также, рассмотрим Эдуарда (сына Дмитрия) Хиля младшего, который может претендовать на исполнение этих песен. Главная наша задача — соблюсти именно ту тональность, которая была присуща группе «Ласковый май» и самому ушедшему из жизни великому певцу Эдуарду Хилю. Поэтому мы надеемся, что в сотрудничестве с этим прекрасным композитором, сыном великого певца, «Ласковый май» выйдет на новый уровень и новый солист исполнит его хиты», — заявил Андрей Разин.

Любопытно, что в конце своего поста экстравагантный продюсер обратился к Кириллу Кокорину, родному брату футболиста санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина. Разин заметил, что также мечтает видеть его в группе «Ласковый май». Правда, он не уточнил, в какой роли.

Отметим, что Александр Кокорин и Павел Мамаев через девять дней выйдут на свободу. Недавно стало известно, что они освобождены по УДО.