Андрей Разин задумался о том, почему его не любят люди

Продюсер полусерьезно порассуждал на эту тему в своем Instagram.

Известный продюсер группы «Ласковый май» известен своей активной гражданской и позицией и активностью в обсуждении проблем профессиональных. Не редко под его критику попадали разные персонажи отечественного шоу-бизнеса. Впрочем, в крупных спорах продюсер пытается примирить конфликтующие стороны.

Тем не менее, в своей очередной публикации в социальной сети Instagram Андрей задался вопросом, который тревожит иногда каждого человека. Сделал он это полушутя, полусерьезно.

«Больше всего не могу понять, за что меня люди не любят? Ведь я такой обаятельный, такой привлекательный, такой очаровательный. По-моему, лучше меня навряд ли кто-то в этой стране есть», — пишет продюсер в комментарии под забавной фотографией с милой обезьянкой.

Поклонники артиста тут же принялись опровергать и разубеждать Разина. Мол, все это неправда, продюсер любим и обожаем многими.