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«Какие красотки»: Павел Деревянко показал подросших дочерей

Актер с гордостью назвал девочек «своим будущим».

«Какие красотки»: Павел Деревянко показал подросших дочерей
ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО/GLOBALLOOKPRESS.COM

Если чем-то известный актер Павел Деревянко и гордится больше, чем своими ролями и звездными работами в кино и, вообще, успехом в карьере, так это своей семьей. А именно дочерьми Сашей и Варварой.

В новой публикации на своей странице в социальной Instagram он с гордостью показал своих наследниц. «Мое будущее», — подписал фотографию артист.

«Какие красотки!» Как подросли!» «Павел, вам есть чем гордиться!» — прокомментировали поклонники.

Кстати, в середине августа младшая Саша отметила свое пятилетие. С очередным днем рождения ее трогательно поздравил и папа.

Напомним, несколько месяцев назад Павел сделал крупное и перспективное приобретение. Он обзавелся участком в Алтайском крае, известном своими звездными детокс-клиниками. На природе и свежем воздухе планирует отдыхать и Павел с семьей.

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«Какие красотки»: Павел Деревянко показал подросших дочерей
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