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Павел Деревянко трогательно поздравил младшую дочь с пятилетием

Актер пожелал Александре расти большой и свободной.

Павел Деревянко трогательно поздравил младшую дочь с пятилетием
ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО / GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, брак 42-летнего актера Павла Деревянко и Дарьи Мясищевой, в котором у пары родились две дочки Варя и Саша, распался. Однако, несмотря на то, что артист не живет вместе с наследницами, он принимает активное участие в их жизни и воспитании. И уж тем более он помнит о важных семейных датах.

Именно поэтому в новой публикации на его странице в социальной сети Instagram появился снимок двоих дочерей — младшей Саше исполнилось пять лет.

«Младшей Александре сегодня 5 лет! Поздравляю тебя, дочь! Расти Большая и Свободная, любовь моя», — написал Павел под снимком.

В комментариях к поздравлениям присоединились и коллеги звезды «Домашнего ареста» Виталий Гогунский и Натали Роше.

Напомним, накануне выхода на экраны фильма «Дылда», в которой актер играет роль тренера волейбольной команды, в одном из своих интервью Павел высказался о своем видении будущего для дочерей. Любящий папа пока предоставил им свободу выбора своей профессии и любимого дела. Но вот что касается актерства, Деревянко высказался недвусмысленно: «Только через мой труп».

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Павел Деревянко трогательно поздравил младшую дочь с пятилетием
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