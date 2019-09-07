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Пугачева вернулась из Юрмалы на злосчастный перрон Рижского вокзала

Примадонна и ее супруг Максим Галкин закончили отдыхать в Дзинтари.

Пугачева вернулась из Юрмалы на злосчастный перрон Рижского вокзала
Пугачева вернулась домой из Юрмалы/globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин вместе с детьми закончили свой отдых в Юрмале. На фанатской страничке звезды в Instagram появилась видеозапись с приездом исполнительницы с семейством на перрон Рижского вокзала столицы. Подробности того, как Примадонна отдохнула в Юрмале, будут показаны на канале НТВ в программе «Ты не поверишь!»

Интересно, что на перроне звезду встречала толпа журналистов. Одна из корреспондентов заметила, что Примадонна «все краше выглядит». На это Алла Пугачева ответила в свойственной шутливой манере: «Особенно после вагона. Эх, не спишь там».

Также во время программы будет затронута тема «вечной молодости» Примадонны. Оказывается, в Латвии певица делала некие процедуры. Корреспонденты спросили Галкина, не болит ли после них у жены живот. На что он лаконично ответил: «Да, побаливает».

Напомним, что несколько месяцев назад отъезд певицы в Юрмалу с перрона Рижского вокзала привел к скандалу. Звезда заехала с водителем на автомобиле прямо на перрон, что вызвало недовольство многих россиян. Сама Примадонна предпочла скандальную ситуацию не комментировать.

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Алла ПугачеваАлла Пугачева и Максим ГалкинМаксим ГалкинРижский вокзалЮрмала

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Пугачева вернулась из Юрмалы на злосчастный перрон Рижского вокзала
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