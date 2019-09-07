НОВОСТИ

Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение

Решение о выходе футболистов на свободу суд принял 6 сентября.

Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение
Павел Мамаев и Александр Кокорин. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали решение суда об их условно-досрочном освобождении. Как рассказали осужденные футболисты в интервью радио «Говорит Москва», реальный срок заключения для них стал психологическим ударом – они остались без родных и близких, футбола.

Спортсмены отметили при этом, что у них была надежда на то, что их просьба об УДО будет решена положительно. Теперь звезды уже строят планы на будущее, в котором обязательно будет продолжение спортивной карьеры. По словам Кокорина, они не первые, кто на время «выпадет из строя», а потом возвращается. Тем более, что, находясь в заключении, они не травмировались и много тренировались.

Напомним, о том, что футболистов освободят условно-досрочно, стало известно 6 сентября.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр КокоринАлександр Кокорин последние новостидело Мамаева и КокоринаПавел Мамаевсуд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение
Интересно?
Поделись с друзьями: