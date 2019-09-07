Кокорин и Мамаев прокомментировали свое условно-досрочное освобождение

Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали решение суда об их условно-досрочном освобождении. Как рассказали осужденные футболисты в интервью радио «Говорит Москва», реальный срок заключения для них стал психологическим ударом – они остались без родных и близких, футбола.

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Спортсмены отметили при этом, что у них была надежда на то, что их просьба об УДО будет решена положительно. Теперь звезды уже строят планы на будущее, в котором обязательно будет продолжение спортивной карьеры. По словам Кокорина, они не первые, кто на время «выпадет из строя», а потом возвращается. Тем более, что, находясь в заключении, они не травмировались и много тренировались.

Напомним, о том, что футболистов освободят условно-досрочно, стало известно 6 сентября.