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Кокорина и Мамаева освободили из колонии по УДО

Футболисты выйдут на свободу через 10 дней.

Кокорина и Мамаева освободили из колонии по УДО
Кокорина и Мамаева отпустили на свободу/globallookpress.com

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены из колонии по УДО. Через 10 дней, если никто не обжалует решение, они смогут отбыть домой к своим женам. Дело рассматривалось в Алексеевском суде Белгородской области, где в местной колонии игроки отбывали наказание.

Интересно, что никто из родственников футболистов на заседание не приехал. Жена Кокорина Дарья Валитова отдыхает в эти дни на море. Родители футболиста «Зенита» на заседание не поехали, потому что прекрасно понимали, что в зал их не пустят. Не было на заседании и модели Аланы Мамаевой, супруги Павла.

Отметим, что основную роль сыграли положительные характеристики начальника колонии. Он рекомендовал отпустить их по УДО, сообщает «Спорт-Экспресс».

За решеткой Кокорин и Мамаев находились с октября 2018 года. Напомним, что они устроили две драки в центре столицы, за что и понесли наказание.

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Тэги:

Алана МамаеваАлександр КокоринДарья ВалитоваПавел Мамаев

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Кокорина и Мамаева освободили из колонии по УДО
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