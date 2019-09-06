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Собчак оценила шансы шоумена стать президентом России

По словам светской львицы, в нашей стране это пока невозможно.

Собчак оценила шансы шоумена стать президентом России
Собчак не верит, что в России к власти придет шоумен/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак во время беседы с украинским журналистом Евгением Киселевым на радиостанции «Новое время» оценила шансы шоумена в будущем стать президентом России, как это случилось в этом году на Украине. Как заметила возлюбленная режиссера Константина Богомолова, все это из области фантастики.

Ксения Собчак. Фото
Собчак высказалась о принадлежности Крыма/globallookpress.com

В то же время Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном». Она заявила, что Украина оказалась не готова к жизни с «президентом-отцом» и «царем». Она считает крутым фактом, что в соседней стране к власти пришел президент-шоумен.

Поинтересовался журналист и об отношении светской львицы к тому факту, что Крым вошел в состав России. Собчак считает, что наша страна нарушила договоренности и необходимо провести «какой-то референдум».

Отметим, что сейчас, по слухам, Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова. На 13 сентября у влюбленных назначена свадьба в столице. Ожидается, что на ней будут присутствовать порядка трехсот человек. На торжество влюбленные, только по предварительным данным, потратят порядка шестнадцати миллионов рублей.

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Тэги:

Владимир ЗеленскийКиевКрымКсения СобчакКсения Собчак и Константин Богомолов

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Собчак оценила шансы шоумена стать президентом России
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