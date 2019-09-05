Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова

Ровно год назад она делала аналогичный снимок, но с изданием другого автора.

Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.

больше по теме Стало известно место свадьбы Собчак и Богомолова Торжество должно состояться 13 сентября.

Напомним, в прошлом году, в конце августа, она сфотографировалась абсолютно обнаженной, прикрывшись лишь книгой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер. Политика преступления». Кадр, естественно, был выложен в Сеть.

В этот раз картина практически идентична: постель, Собчак ню и книга ее возлюбленного Константина Богомолова. Тот буквально накануне представил ее публике.

больше по теме В СМИ снова заговорили о беременности Ксении Собчак У телеведущей якобы уже виден округлившийся живот.

По сведениям инсайдеров, их свадьба состоится уже на днях — 13 сентября.

Любопытно, что и в прошлый раз, и в этот фолловеры Ксении разглядели у нее беременный живот. Многие уверены, что под венец невеста отправится будучи в положении.