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Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова

Ровно год назад она делала аналогичный снимок, но с изданием другого автора.

Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова
Ксения Собчак/globallookpress.com

Ксения Собчак решила, что поговорка про воду, в которую не входят дважды, к ней не относится. И повторила свой вызывающий поступок с книгой.

Напомним, в прошлом году, в конце августа, она сфотографировалась абсолютно обнаженной, прикрывшись лишь книгой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер. Политика преступления». Кадр, естественно, был выложен в Сеть.

В этот раз картина практически идентична: постель, Собчак ню и книга ее возлюбленного Константина Богомолова. Тот буквально накануне представил ее публике.

По сведениям инсайдеров, их свадьба состоится уже на днях — 13 сентября.

Любопытно, что и в прошлый раз, и в этот фолловеры Ксении разглядели у нее беременный живот. Многие уверены, что под венец невеста отправится будучи в положении.

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Собчак повторила обнаженный кадр с книгой Богомолова
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