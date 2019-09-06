Пригожин вспомнил, как его избили трубами в Махачкале

Продюсер Иосиф Пригожин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о своей непростой юности и суровых нравах, которые царили в его родной Махачкале. По словам продюсера, часто он находился на грани жизни и смерти.

«Я помню, как в горах меня избили трубами. Я был вес в крови. Мне сломали нос и пробил голову. Выжил просто каким-то чудом», — заявил супруг Валерии. Он добавил, что рос в очень бедной семье и борщ ел только по большим праздникам.

В юности Пригожин работал парикмахером. Он общался с людьми и надеялся, что в будущем, наладив с ними связи, они помогут ему пробиться на вершину и стать знаменитым. Кроме того, продюсер играл на ударных инструментах в музыкальной группе, поэтому в какой-то момент у него стали появляться деньги. В тот момент отец ему и сказал, чтобы он ехал искать счастья в Москву, потому что в Махачкале он бы не смог себя реализовать.

В столице у него были родственники, но они сказали ему, чтобы он уезжал домой. Пригожин признает, что столица — суровый город. Ему стоило немалого труда, чтобы закрепиться в Москве, где его, конечно, никто не ждал. Его даже посещали мысли о суициде. На паперти сидеть он был не готов, а денег на существование не было. Но он понял, что возвращением только сделает больно маме.