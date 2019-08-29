Пригожин поддержал Киркорова после скандала на «Новой волне»

Продюсер отметил, что ему тоже иногда хочется выругаться в адрес нерадивых организаторов концертов.

Иосиф Пригожин призвал не осуждать Филиппа Киркорова, устроившего накануне скандал на «Новой волне». По словам продюсера, не стоит судить слишком строго певца, позволившего себе нецензурные высказывания на репетиции выступления.

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Пригожин подчеркнул, что Филипп – человек открытый и эмоциональный. Поэтому он не может сдержаться и высказывает все, что думает. Исполнитель повел себя не лучшим образом лишь из-за дезорганизации, которая царила на сцене. «Прибить» допускающих ошибки организаторов концертов чешутся руки, бывает, и у самого Пригожина.

«Хочется им сказать: «А не пошли бы вы лесом?» Иногда хочется применить силу либо ненормативную лексику. Другого варианта нет», – заявил супруг Валерии.

Продюсер подчеркнул, что говорит в данном случае не об организаторах «Новой волны», пишет ФАН.

Напомним, накануне в Сети распространился ролик, записанный на смартфон одним из присутствовавших на репетиции Киркорова людей. В кадре поп-король нецензурно бранит работников сцены, заявляя, что шоу не начнется, пока ему не дадут возможность час репетировать с телекамерами.

Как заявили представители артиста, на «Новой волне» просто оказались не готовы к его перфекционизму, писал портал Teleprogramma.pro.