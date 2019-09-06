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Джанабаева прекратила творческое сотрудничество с Константином Меладзе

Певица поблагодарила продюсера за годы, проведенные вместе.

Джанабаева прекратила творческое сотрудничество с Константином Меладзе
Джанабаеа больше не сотрудничает с Константином Меладзе/globallookpress.com

Певица Альбина Джанабаева в Instagram сообщила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе, родным братом своего супруга Валерия Меладзе. Как отметила исполнительница, она получила ценный опыт, работая в составе группы «ВИА Гра». Именно там много лет назад она начинала сольную карьеру.

Как сказала Джанабаева, она узнала себя с новой стороны, работая с Константином Меладзе. Кроме того, певица расширила свой круг новыми авторами, нашла единомышленников и команду.

«Я благодарна тем годам… и Константина Меладзе безмерно уважаю! Но уже с февраля 2018 года все, что происходило со мной — песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки — это сотрудничество с менеджмент-компанией Goldenlook», — заметила исполнительница.

Она подчеркнула, что ее сотрудничество с Константином Меладзе прекращено. При этом она попросила уйти от обсуждений этой ситуации и просто насладиться ее новой песней «Такая как есть».

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Тэги:

Альбина ДжанабаеваВалерий МеладзеГруппа "ВИА Гра"Константин Меладзе

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Джанабаева прекратила творческое сотрудничество с Константином Меладзе
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