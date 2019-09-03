Звездный стиль

Джанабаева продемонстрировала стильный осенний образ на фотосессии

Певица мечтает насладиться романтикой сентября.

Джанабаева продемонстрировала стильный осенний образ на фотосессии
Альбна Джанабаева. фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Альбина Джанабаева давно покинула группу «ВИА Гра», но продолжает выглядеть женственно и следить за своей внешностью. В этом году супруге Валерия Меладзе исполнилось 40 лет, но она выглядит моложе многих коллег по цеху. Ко всему прочему, артистка умеет правильно подбирать наряды, подчеркивая свои достоинства. После отпуска она набрала несколько лишних килограммов. Певица уже работает над тем, чтобы вернуться в форму, но это не мешает ей выглядеть стильно.

На сцене Альбина обычно появляется в коктейльных или вечерних нарядах, отдавая предпочтение силуэтным платьям. А вот с наступлением осени ей захотелось облачиться в более теплые вещи. Пока в Москве царит тепло, она продемонстрировала идеальный осенний образ во время фотосессии. Артистка облачилась в кожаный плащ винного цвета, который дополнила остроносыми сапогами светло-серого оттенка.

«И все-таки, как ни крути, сентябрь ощущается, ранний, ещё не смелый… ощущается по вечерней сырости в воздухе, по утреннему холодку, по тому, как хочется укутаться в тёплую кофту, сходить в лес, подышать, полюбоваться этой красотой, посидеть у костра с горячим чаем… Все таки удивительная пора, и сентиментальное настроение от этого времени года», — поделилась певица.

Она отметила, что пока мечтает о прогулке на свежем воздухе. Поклонники пришли в восторг от модного образа Альбины. «Шикарный плащ и сапоги на вас», «Альбиночка, красавица! Да, сентябрь ощущается!», «Альбина, вы всегда очень элегантная, женственная, сексуальная и красивая», «Вам очень подойдет сфотографироваться не только в студии, а немного позже в осеннем багрово-желтом лесу», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что с наступлением сентября устроила фотосессию в плаще и Алена Водонаева.

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Альбина ДжанабаеваЗвездный стильмода и стильМодные тренды

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Джанабаева продемонстрировала стильный осенний образ на фотосессии
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