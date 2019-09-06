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Соловьев посоветовал Дудю рекламировать шампуни после фильма о Беслане

Телеведущий возмутился тем, каким успехом в Сети пользуется новый фильм журналиста.

Соловьев посоветовал Дудю рекламировать шампуни после фильма о Беслане
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ/GLOBALLOOKPRESS.COM

Известный тележурналист Владимир Соловьев разразился в адрес своего коллеги Юрия Дудя после того, как в 2 сентября в Сети появился его фильм «Беслан. Помни» о трагических событиях 2004 года.

Соловьев отмечает, что Дудь обвинил в произошедшем власти страны, однако, даже представления не имеет, что произошло в действительности. Потому звезде телеэкрана посоветовал своему молодому коллеге рекламировать шампунь, поскольку в его голове ничего, кроме «химических элементов Procter&Gamble нет».

Кроме того, Владимир Соловьев назвал Дудя бездарным и возмутился повсеместным пиаром и продвижением деятельности журналиста. Тележурналист подчеркивает, что у Дудя – ноль сопереживания, пишет «Федеральное агентство новостей».

Напомним, не так давно Владимир Соловьев прокомментировал и слова Ольги Бузовой, которая облизывая тарелку в ресторане, назвала себя «блокадницей». Журналист посоветовал певице впредь облизывать тарелки молча.

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Владимир Соловьевдокументальный фильмжурналист Юрий ДудьЮрий Дудь

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Соловьев посоветовал Дудю рекламировать шампуни после фильма о Беслане
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