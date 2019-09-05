Больная раком Александра Яковлева рассказала об эротической сцене в «Экипаже»

Режиссер Александр Митта стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова речь зашла об одном из его самых известных фильмов — «Экипаж». В конце семидесятых годов эта лента произвела настоящий фурор на советском телевидении. При этом именно в этой картине была эротическая сцена с участием актрисы Александры Яковлевой, которая, как известно, сейчас борется с раком груди.

В студию пришла и сама Александра Яковлева. Она призналась, что без проблем разделась и пошла сниматься. «Я никогда не говорила членам съемочной бригады, чтобы они отвернулись. Считаю, что если согласилась сниматься обнаженной, то не надо идти на попятную. Александр Митта во время съемок несколько раз подходил и поправлял простынку, за которой шла съемка. Считаю, что именно этот режиссер впервые начал показывать эротику в советском кино», — заявила она.

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По словам Яковлевой, после выхода картины она стала знаменитой. Начался самый настоящий ажиотаж. Актрису активно приглашали сниматься. Было огромное количество работы. «Народ меня не осуждал за эту сцену. Людям было в кайф увидеть по телевидению эротику», — добавила она.

А вот Митта отметил, что эротическая сцена несколько раз подвергалась цензуре. В итоге от первоначальной версии практически ничего не осталось. Как ему сказали, члены Политбюро, которые бы пришли с жёнами смотреть этот фильм, просто не поняли бы творящееся на экране.